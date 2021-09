Nos Estados Unidos, foi celebrado no domingo, de forma presencial, o melhor da televisão norte-americana. A plataforma Netflix foi a grande vencedora da edição número 73 dos Emmys, com as séries "The Crown" e "Gambito de Dama" a vencerem 11 prémios cada uma.

"Ted Lasso", da Apple TV+, e "The Mare of Easttown", da HBO, também distinguidos na 73ª cerimónia dos Emmys.

Veja também: