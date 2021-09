A 9ª edição do Santa Casa Alfama vai homenagear Carlos do Carmo. O fadista vai ser celebrado num concerto, este sábado, que conta com nomes como Paulo de Carvalho, Camané, Marco Rodrigues, Sara Correia e o filho do músico, Gil do Carmo.

O festival vai ter 40 concertos espalhados por 12 palcos de Alfama e realiza-se, pela segunda vez, em pandemia.

