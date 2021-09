Quem são os Now United e de onde vem este fenómeno global?

Se nunca ouviu falar nos Now United, então este artigo é para si: a banda que está a fazer furor entre os mais novos chegou, esta quinta-feira, ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde foi recebida, por uma multidão de fãs – que se apelidam de Uniters. É a primeira vez que o conjunto vem a Portugal.

Os Now United são uma banda composta por 18 jovens entre os 16 e os 24 anos de idade. Cada um dos artistas é oriundo de um país diferente:

Alex – 16 anos – Espanha

Any – 18 anos – Brasil

Bailei – 19 anos – Filipinas

Diarra – 20 anos – Senegal

Heyonn – 24 anos – Coreia do Sul

Hina – 19 anos – Japão

Joalin – 20 anos – Finlândia

Josh – 21 anos – Canadá

Krystian – 21 anos – China

Lamar – 21 anos – Reino Unido

Mélanie – 17 anos – Costa do Marfim

Noah – 20 anos – Estados Unidos

Nour – 19 anos – Líbano

Sabina – 22 anos – México

Savannah – 18 anos – Austrália

Sina – 23 anos – Alemanha

Sofia – 18 anos - Rússia

Os artistas foram selecionados por Simon Fuller, criador do famoso programa American Idol e ex-agente das Spice Girls. O produtor musical organizou um reality show para encontrar artistas de diferentes partes do mundo. Ao contrário dos tradicionais programas de talentos, que são emitidos pela televisão, este projeto decorreu exclusivamente nas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube.

A banda começou a ser anunciada em novembro de 2017, contando com 14 artistas, mais do três concorrentes do que estava inicialmente previsto. Desde então, o projeto tem vindo a crescer: Alex, Mélanie, Nour e Savannah foram as mais recentes aquisições dos Now United. Portugal não está representado neste projeto, no entanto há um elemento que representa a língua portuguesa: a brasileira Any.

A estreia dos Now United aconteceu em dezembro de 2017, com o lançamento do primeiro single: “Summer in the City”. A música foi apresentada durante o Al Gore’s 24 Hours of Reality, um evento de transmissão global que tem como objetivo aumentar a consciencialização para a crise climática.

Desde a sua apresentação, os Now United têm percorrido o mundo em tourné, começando pelos países de origem dos artistas da banda. Em 2018, juntaram-se ao grupo RedOne e Adelina para compor a música "One World", que foi exibida em todos os canais BeIN Sports e ficou associada ao Mundial de Futebol, na Rússia.

Com o aparecimento da covid-19, a banda viu-se obrigada a interromper a digressão “Come Together Tour”. No entanto, nem a pandemia conseguiu abrandar este fenómeno musical: só no mês de abril de 2020 os Now United lançaram quatro singles - tendo um deles sido retirado por incluir cenas do Alcorão.

A banda vem, pela primeira vez, a Portugal e vai atuar na gala dos 25 anos dos Globos de Ouro, este domingo, no Coliseu dos Recreios. Nesta atuação não estarão todos os membros: Shivani Paliwel e Bailei May partilharam nas redes sociais que não iriam participar neste concerto.

Os Now United são também um sucesso nas redes sociais, juntando já mais de sete milhões de seguidores no Instagram e no Tik Tok. Além disso, as suas músicas de estilo pop, complementadas com elaboradas coreografias, cativam as gerações mais novas – e não só.