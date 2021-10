Os melhores momentos dos Globos de Ouro

A noite do regresso dos Globos de Ouro ao Coliseu dos Recreios em Lisboa, começou por reconhecer Lúcia Moniz como melhor atriz de cinema pela interpretação em "Listen" de Ana Rocha de Sousa e Albano Jerónimo como melhor ator em "A Herdade" de Tiago Guedes que também mereceu o prémio de melhor filme.

A 25ª edição da cerimónia de entrega dos Globos de Ouro destacou várias personalidades do ano como João Baião na categoria de Entretenimento, Luís Carvalho na Moda, Bruno Nogueira contou com a ajuda da filha para aceitar o globo de personalidade do ano digital e Ricardo Araújo Pereira trocou de visual em palco depois de ser distinguido com o globo de personalidade do ano na categoria de humor.

Antes disso, Ricardo Pereira venceu o globo de melhor ator, pelo papel na novela "Amor, Amor" e a série "Esperança" foi a escolhida como melhor projeto de ficção.

César Mourão, voltaria a subir ao palco do Coliseu para receber um dos Globos especiais, que assinalaram os 25 anos da cerimónia, distinguindo personalidades da cultura nacional que se destacaram nas últimas décadas como a realizadora Teresa Villaverde, a fundadora da ModaLisboa Eduarda Abbondanza, Maria João Luís, Rui Mendes, os GNR, Filomena Cautela e Fernando Mendes

