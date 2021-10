Os bastidores da gala dos Globos de Ouro

Foi uma noite repleta de emoções, mas ainda ficou muito por mostrar. Apesar da concentração vivida nos bastidores do Coliseu dos Recreios, houve também tempo para momentos de boa disposição.

Milhares de pessoas estiveram do lado de fora do Coliseu dos Recreios à procura de uma cara conhecida. E se para uns a espera compensou, outros já não tiveram a mesma sorte e a desejada fotografia ficou por tirar.

A passadeira vermelha este ano teve que ser no interior longe dos olhares dos mais curiosos. Mas, nem por isso a elegância foi diferente.

E, se há quem tenha optado por um vestido mais discreto, há também quem tenha preferido arriscar.

Mais de 650 pessoas trabalharam atrás das câmaras para que nada falhasse.

Esta 25.ª gala dos Globos de Ouro contou com Clara de Sousa como anfitriã. Entre convidados e nomeados, mais de 1.400 pessoas estiveram presentes.

Entre as categorias estão Teatro, Cinema, Música, Humor, Ficção ou Entretenimento. Ao palco subiram nomes muito conhecidos do público.

