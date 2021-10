Assistente que entregou arma a Alec Baldwin alvo de outras queixas

O realizador assistente que passou a arma a Alec Baldwin já foi alvo de várias queixas por falta de cumprimento dos protocolos de segurança.

O adereço que foi parar à mão do ator norte-americano acabou por matar a diretora de fotografia e ferir o realizador do filme, que está em rodagem no Novo México, nos Estados Unidos.

A polícia começou uma investigação.

A rodagem do filme Rust decorria num rancho no estado norte-americano do Novo Mexico, quando o inesperado aconteceu.

As duas pessoas feridas foram o realizador do filme, Joel Souza, e a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, 42 anos. Ele foi levado de ambulância para o hospital, mas teve alta. Já a responsável pela imagem do filme, acabaria por ser transportada de helicóptero para o hospital, onde acabaria por ser declarada a morte.

Em Hollywood é comum serem utilizadas armas de adereço que disparam cartuchos vazios para tornar a cena realista. Muitas vezes o diretor de fotografia posiciona-se perto do disparo para o captar de forma mais próxima.

Escrito e realizado por Joel Souza, "Rust" conta a história de um marginal, Harland Rust, interpretado por Alec Baldwin, que vem em auxílio do neto, de 13 anos, condenado a ser enforcado por homicídio.

