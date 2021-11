Marília Mendonça estava em digressão com três concertos previstos em Portugal

A cantora brasileira Marília Mendonça estava a caminho de um espetáculo em Minas Gerais quando o avião onde seguia se despenhou depois de embater com um cabo de uma torre de alta tensão.



Além da cantora, outras quatro pessoas também perderam a vida no acidente: o tio e assessor, o produtor,

o piloto e o co-piloto do avião.