Tragédia no concerto de Travis Scott: "já sabiam ao que vinham"

O chefe dos bombeiros da cidade de Houstin, no Texas, onde decorreu o concerto na última sexta-feira, responsabiliza Travis Scott pela tragédia. O rapper devia ter terminado o espetáculo logo ao primeiro sinal de que algo estava errado, diz o bombeiro. Enquanto a polícia e os bombeiros prestavam auxílio às vítimas, a atuação continuou.

O rapper, Travis Scott, diz que não se apercebeu da gravidade da situação, ainda que o público o tenha tentado avisar.

"Está alguém morto ali! As pessoas estão a morrer aqui!", avisou uma fã.

Quando o rapper foi interrompido pelos fãs, Travis Scott, afirmou: "já sabiam ao que vinham" e continuou o espetáculo.

Oito jovens entre 14 e 27 anos perderam a vida nessa sexta-feira.

O rapper do Texas está a ser alvo de 20 processos, mas não é o único. Também o rapper Drake, a promotora do festival e a empresa que gere o recinto onde se deu a tragédia foram processados.

No recinto estavam 50.000 pessoas, uma multidão avançou para o palco e esmagou quem encontrava pela frente.

Está a decorrer investigação criminal para apurar o que aconteceu no festival no Texas e também há uma equipa de narcóticos para averiguar as suspeitas de que alguns espectadores foram drogados sem saber.

