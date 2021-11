Tragédia no concerto de Travis Scott: jovem de 22 anos morre seis dias depois

Uma jovem de 22 anos, que tinha ficado ferida com gravidade no concerto de Travis Scott e se encontrava em morte cerebral, morreu na quarta-feira à noite, seis dias depois da tragédia.

Bharti Shahani foi apanhada no meio do caos, no festival Astroworld, em Houston, nos Estados Unidos. É a nona morte associada ao concerto.

Ligada a um ventilador, não foi detetada atividade cerebral desde a hospitalização, na semana passada.

O recinto estava lotado, com 50 mil pessoas. Centenas de pessoas ficaram feridas.

As últimas palavras de Bharti Shahani

A jovem, que estava quase a acabar o curso na faculdade, tinha ido ao concerto com a irmã e a prima.

"Pela primeira vez na vida ela só se queria divertir e roubaram-lhe isso", disse Namrata Shahani, a irmã, segundo a agência Associated Press.

Namrata contou que as últimas palavras da irmã para ela foram:

"Estás bem?"

Até agora, todos as vítimas mortais do concerto tinham entre 14 e 27 anos. Uma criança de nove anos, que também ficou ferida no concerto, continua em coma induzido.

Advogados descrevem o local

Está a decorrer uma investigação criminal para aurar o que aconteceu. Os advogados entraram, pela última vez, no recinto onde a tragédia aconteceu. Um deles, John Duff, descreve o que viu:

"Havia, provavelmente, mil pares de sapatos espalhados. Parece que muitas pessoas saíram descalças ou sem roupa".

O advogado diz ainda que os espectadores de uma secção à direita do palco teriam de passar por milhares de pessoas para aceder à tenda de apoio médico.

Também há uma equipa de narcóticos para averiguar as suspeitas de que alguns espectadores foram drogados sem saber.

"Ouvi pessoas a gritar, quem me dera que as tivesse conseguido ajudar"

Vítimas descrevem a noite do concerto do rapper no festival Astroworld, no Texas.

No recinto do festival Astroworld estavam cerca de 50 mil pessoas quando uma multidão avançou para o palco e esmagou quem encontrava pela frente.

As pessoas foram esmagadas no concerto do rapper Travis Scott, que agora está a ser alvo de 20 processos judiciais.

Rapper, promotora e empresa que gere recinto processados

Os familiares choram a morte dos jovens que morreram no decorrer do festival Astroworld, em Houston.

Os rappers Travis Scott e Drake, que se juntou ao artista originário do Texas no concerto de sexta-feira, vão ser processados pelos espectadores que os acusaram de incentivarem o caos e a negligência.

Há também processos contra a promotora do festival e a empresa que gere o recinto onde se deu a tragédia.

O rapper Travis Scott recorreu ao Instagram para reagir à tragédia.

