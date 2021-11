Opto apresentada no evento internacional OnSeries

A Opto esteve presente na OnSeries, um evento internacional que tem como objetivo apresentar novas séries e projetos de televisão produzidos em Portugal e em todo o mundo. Para comemorar um ano de lançamento, a plataforma de streaming da SIC apresentou ao mercado os novos filmes, séries e reportagens especiais.

É uma montra para as novas produções televisivas de Portugal e do mundo, com o objetivo de atrair estações e compradores internacionais.

O evento, realizado em Lisboa, reuniu mais de 200 representantes de produtores e distribuidores de conteúdos, dentre eles a Opto, a plataforma de streaming da SIC, que completou um ano esta semana.

Para comemorar o primeiro ano de vida, a Opto apresentou aos participantes os lançamentos da plataforma para o próximo ano, entre eles a série Vanda.

As produções audiovisuais estrangeiras em Portugal geraram mais de 220 milhões de euros e o investimento no setor está a crescer.

A iniciativa estava inicialmente prevista para abril e depois para setembro do ano passado, mas teve de ser adiada por causa da pandemia.

