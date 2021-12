"Gala dos Sonhos" da Associação Sara Carreira vai ser apresentada esta quarta-feira

A "Gala dos Sonhos" da Associação Sara Carreira vai contar com nomes conhecidos do mundo musical, em Portugal, como Rita Guerra, April Ivy, Diogo Piçarra, Matias Damásio e Nininho Vaz Maia. A gala será transmitida na SIC depois do Jornal da Noite.

O arranjo musical celebra os primeiros protagonistas do programa "Sementes do Futuro", criado pela Associação Sara Carreira para apoiar crianças e jovens com bolsas de estudo.

A "Gala dos Sonhos" vai contar com atuações de Bárbara e Tiago Bandeira, Cuca Roseta, Aurea e Fernando Daniel para acompanhar o anúncio dos 21 jovens que serão apoiados pela Associação.

