Belfast" e "O Poder do Cão" à frente nas nomeações para os Globos de Ouro 2022 

Com sete nomeações cada, "Belfast", dirigido por Kenneth Branagh, e "O Poder do Cão", de Jane Campion, lideram as indicações para os Globos de Ouro de 2022. No que diz respeito à televisão, "Succession" é a série mais nomeada. Está indicada para 5 categorias.

Os Globos de Ouro funcionam como uma espécie de previsão para os Óscares. No entanto, a edição do próximo ano está envolta em polémica e a transmissão televisiva da cerimónia que está marcada para 9 de janeiro não está assegurada.

A NBC, estação que o costumava fazer já anunciou um afastamento... Para já, ainda não se sabe, mas a alternativa pode passar pela internet.



