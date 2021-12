Cantor Carlos Marín dos Il Divo está em coma induzido

O site El Espanhõl confirmou que o cantor do quarteto musical Il Divo, Carlos Marín, está em estado grave e teve de ser induzido em coma. O problema de saúde do cantor ainda não foi confirmado.

O barítono espanhol é conhecido pela sua poderosa voz, que transparece na banda Il Divo, que combina ópera e música clássica com outros géneros musicais. Marín integra a banda desde 2003.

Denise Truscello

Carlos Marín, de 53 anos, foi encaminhado para os cuidados intensivos do Manchester Royal Hospital, no Reino Unido, a 8 de dezembro. O cantor continua sob estrita vigilância e aguarda os próximos passos da equipa médica.

No dia antes do seu internamento, a banda britânica anunciou o adiamento da digressão marcada para o Reino Unido para dezembro do próximo ano.

O grupo anunciou o adiamento dos concertos em Portugal, marcados para domingo (19) e segunda-feira (20), para julho de 2022.

A banda conseguiu vender mundialmente mais de 30 milhões de álbuns.

O primeiro álbum tornou-se um sucesso a nível mundial, tendo vendido 5 milhões de cópias em menos de um ano.