Espetáculo de ópera "Mátria" estreia em Vila Real

Esta sexta-feira é a estreia de Mátria, a primeira ópera do Douro, inspirada em Miguel Torga. As personagens e histórias refletem as vivências do Douro. Eduarda Freitas, autora do libreto da ópera, inspirou-se nos contos de Miguel Torga. A primeira ópera envolve entre 80 e 90 pessoas.

A "Mátria" é uma viagem pelo Douro já tinha sido apresentada ao público em 2015.

A peça de teatro sobe a palco durante três dias no teatro de Vila Real, integrada na celebração dos 20 anos do Douro Património Mundial.