Ator Chris Noth acusado de assédio sexual por duas mulheres

As atrizes da série Sexo e a Cidade divulgaram, nas redes sociais, um comunicado a elogiar a coragem de duas mulheres que, recentemente, acusaram Chris Noth de assédio sexual. O ator, conhecido pelo papel de Mr. Big na série dos anos 90, nega todas as acusações.

Um dos casos terá ocorrido em Los Angeles, em 2004. O outro em Nova Iorque, em 2015. São independentes e vêm ao de cima agora por causa da nova série do Sexo e a Cidade.

Em comunicado, Chris Noth negou todas as acusações.

O ator de 67 anos disse que “estas histórias podiam ter acontecido há 30 anos, como há 30 dias - não significa sempre não - isso é um limite que eu não ultrapasso. Os encontros foram consensuais”, afirmou.

Já no início desta semana, as atrizes Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker e Kristin Davis recorreram às redes sociais para manifestar apoio para com as mulheres que acusam o colega de profissão.

O caso levou ainda a cadeia de televisão norte-americana CBS a retirar Chris Noth da série "The Equalizer", onde o ator era uma das personagens principais.