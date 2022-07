Super Bock Super Rock: um guia para o festival no Parque das Nações

O organizador Luís Montez explicou, esta terça-feira, na Edição da Tarde da SIC Notícias, como vai decorrer o festival Super Bock Super Rock, depois de ter sido relocalizado da Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, para o Parque das Nações, em Lisboa.

Onde vão ser montados os palcos?

Palco Super Bock na Sala Altice Arena

Palco EDP na Sala Tejo

Palco Somersby na Sala Tejo, após o final dos concertos do Palco EDP

Palco LG by Rádio SBSR no exterior da Altice Arena

“Nós vamos manter o palco maior [Palco Super Bock] na sala grande [Sala Altice Arena]. O Palco EDP passa para a Sala Tejo e depois do horário final transforma-se no Palco Somersby, com os DJ’s a porem música mais dançável e temos lá fora o Palco LG by Rádio SBSR para os novos talentos (...). Amanhã [terça-feira] já espero ter o palco montado cá fora [da Altice Arena]”, explicou o organizador.

Onde vai ser o campismo?

Quem comprou o bilhete com acesso ao campismo vai poder acampar no Parque Tejo.

“O Parque Tejo, por baixo da ponte Vasco da Gama, tem lá uma zona verde que nós vamos guardar e tomar conta para colocar aqueles que compraram bilhete e que precisam de aceder ao campismo. Não vamos vender mais bilhetes com campismo”, explicou o organizador.

A participação dos artistas

Luís Montez garantiu que “os artistas estão todos confirmados”.

“Alguns até estão mais contentes, porque estão mais perto do aeroporto”, disse.

“Foi o que foi possível para conseguirmos dar a volta a isto”

O organizador do festival assumiu “uma tristeza muito grande, mas tenho uma grande equipa (...). Já lá chegou [ao Parque das Nações] o som, a luz e o vídeo dos palcos (...). As coisas são muito mais rápidas a desmontar do que a montar, portanto estou confiante que amanhã [quarta-feira] à tarde já estamos a ensaiar o som e as luzes”.