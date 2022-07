Silva regressa a Portugal para "concerto recheado de saudades"

O brasileiro Silva atuou esta sexta-feira no Super Bock Super Rock, um regresso aguardado depois de três anos sem tocar em Portugal. O cantor trouxe a Lisboa "um concerto recheado de saudades" de um país que tem sido presença assídua na sua carreira desde 2013.

Minutos antes de subir ao palco, Silva esteve à conversa com a SIC Notícias. No próximo domingo, volta a reencontrar-se com o público português, desta vez no Porto.