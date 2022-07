Super Bock Super Rock vai voltar ao Meco em 2023, mas num novo espaço

O Super Bock Super Rock vai regressar ao Meco em 2023, mas num novo espaço, anunciou este sábado a organização. A 27.ª edição do festival vai acontecer nos dias 13, 14 e 15 de julho do próximo ano.

Recorde-se que o SBSR ia voltar este ano à Herdade do Cabeço da Flauta, na aldeia do Meco, em Sesimbra, depois de quatro edições no Parque das Nações. A situação de contingência em vigor no país obrigou a promotora Música no Coração a relocalizar o evento. Em cerca de 48 horas, mais de 700 técnicos montaram a 26.º edição Super Bock Super Rock, a decorrer na Altice Arena.

Este sábado, último dia do festival, vão subir ao palco Super Bock os Foals, Capitão Fausto com Martim Sousa Tavares, Jamie XX e Mayra Andrade.