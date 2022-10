Will Smith quebra silêncio e volta a pedir desculpas a Chris Rock

Num vídeo que partilhou nas redes sociais, o ator mostrou-se arrependido e considerou o seu comportamento "inaceitável". Além disso, disse que tentou contactar Chris Rock, mas ter-lhe-á sido dito que este não estava pronto para falar.

O ator estava em silêncio desde março, altura em que publicou um comunicado sobre o sucedido.

"Não há nenhuma parte de mim que ache que aquela era a atitude certa naquele momento para lidar com um sentimento de desrespeito ou insultos", disse Will Smith no vídeo que publicou esta sexta-feira.

Sentado numa cadeira e a falar diretamente para uma câmara, o ator respondeu a perguntas pré-selecionadas sobre o seu comportamento, desculpando-se diretamente à mãe de Chris Rock.

"Tantas pessoas foram magoadas naquele momento. Quero pedir desculpa à família do Chris, concretamente ao irmão Tony Rock. Tínhamos um ótimo relacionamento. Era meu amigo. Isto é provavelmente irreparável"

Smith lamentou ainda ter "roubado e manchado" o momento a todos os seus colegas nomeados para o Oscar e pediu desculpas à sua família, garantindo que a sua esposa não encorajou, de forma alguma, a bofetada a Chris Rock.

"Jada não teve nada a ver com aquilo", disse, acrescentando que foi uma reação unicamente sua.