Demi Lovato volta a adotar pronomes "ela/dela" e explica porquê

Depois de em 2021 Demi Lovato ter anunciado que se identificava como pessoa não-binária, e iria adotar os pronomes "eles/deles", agora declarou que irá passar a responder aos pronomes "ela/dela".

A revelação foi feita esta terça-feira no podcast "Spout Poscast", onde a cantora explicou o porquê de ter voltado atrás na decisão que havia tomado.

"Voltei a adotar os pronomes 'ela/dela'. Por isso, para mim, sou uma pessoa tão fluida que não acho que sou...senti que, especialmente no ano passado, a minha energia estava equilibrada na minha energia masculina e feminina", disse a cantora à anfitriã Tamara Dhia.

A norte-americana contou ainda que ultimamente tem-se sentido mais feminina, daí a mudança de pronomes, pois segundo a própria considera-se acima de tudo, humana.

Quando me deparei com a escolha de entrar numa casa de banho que dizia "mulheres e homens", não senti que houvesse uma casa de banho para mim porque não me sentia necessariamente como uma mulher ou como um homem, senti-me apenas como um humano.

No ano passado Demi Lovato confessou através de uma publicação no Instagram que era uma pessoa não-binária e que por esse motivo passaria a adotar os pronomes "eles/deles". Após esse momento, a cantora atualizou a sua biografia na página de Instagram para esse pronomes, contudo Demi Lovato já atualizou de novo as redes sociais para os pronomes "ela/dela".

A norte-americana sempre falou abertamente e nunca escondeu a sua fluidez de género e a forma como se identificava, inclusive já assumiu que não fecha a porta à possibilidade de no futuro se vir a sentir uma pessoa transgénero.

"Pode haver um momento em que me identifique como trans. Pode haver uma altura em que me identifique como não-binária e não me conforme com o género durante toda a minha vida, ou talvez haja um período de tempo em que envelheço e me identifique como mulher", revelou a cantora.

Lovato deixou uma certeza, nunca se irá identificar exclusivamente como homem ou como mulher. A educação das pessoas para a linguagem não-binária é, segundo a norte-americana, um processo que pode levar a alguns erros e enganos, mas que acima de tudo é necessário "haver respeito", pois "ninguém é perfeito".