Festival Sol da Caparica “foi um sucesso”? Bandas falam em "caos"

Confrontado ainda com as críticas do público nas redes sociais, em particular sobre a organização do festival, o promotor diz que se deve apenas ao facto de ser uma "massa crítica muito exigente" a da Margem Sul.

Questionado sobre os problemas registados e denunciados por alguns músicos e bandas, Zahir Assanali admitiu que " no primeiro dia" do festival “falhámos na abertura de portas por uma questão de segurança e isso fez com que os horários descambassem ”. Questionado sobre que questão de segurança foi essa não esclareceu, optando por destacar que: “Assumimos [a responsabilidade] e pedimos desculpa, e depois do primeiro dia recuperámos".

À SIC Notícias, o promotor Zahir Assanali fez um balanço muito positivo desta 7.ª edição do festival. “ Foi um sucesso, registámos a maior lotação de sempre e tivemos uma megaoperação no terreno. Criámos 700 postos de trabalho, o turismo local esgotou e contámos com mais de 100 artistas ”.

Três horas depois [da hora do concerto], o Miguel começou o seu espetáculo e ao fim de duas canções, o sistema de som e luzes desligou-se. Isto não é a primeira vez que acontece, mas normalmente ao fim de um minuto a coisa resolve-se. [Acontece que no Sol da Caparica] ao fim de 20 minutos ainda não estava a questão resolvida. Tivemos de desistir e o Miguel fez questão de fisicamente ir pedir desculpa ao público.

“ Voltamos ao recinto à hora do jantar, cerca das 22:30, e o palco já estava com atraso. Às 00:00 começámos a perceber que não íamos conseguir tocar, o Miguel Ângelo estava a entrar em palco, ia tocar 50 minutos e fizemos as contas. Estávamos com três horas de atraso, na melhor das hipóteses [o Paulo] ia subir ao palco às 1:20/30, se não atrasasse mais ”, revela à SIC a agente do músico.

Segundo a organização, o palco Free Now teve no primeiro dia do festival "um pico de tensão e o quadro foi abaixo". Mas se Miguel Ângelo ainda tocou duas músicas, Paulo Furtado, vocalista The Legendary Tigerman, nem ao palco subiu, tendo sido obrigado a cancelar o concerto pelo atraso que o festival já levava.

Apesar do “caos” de que muitas bandas e músicos falam, cancelamentos só houve mesmo o The Legendary Tigerman e do Dj Burutuma no primeiro dia. Mas outros incidentes sucederam-se. Avancemos até sábado, terceiro dia do festival e o dia em que os Karetus iam atuar no palco eletrónico, "uma espécie de tenda de circo".

Apesar da promessa de que o palco iria ter as condições exigidas pela banda, isso não aconteceu e, ao contrário do que foi prometido, não houve mudança do palco.