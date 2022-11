Morreu a atriz Claudia Jimenez

A atriz brasileira Claudia Jimenez morreu este sábado, aos 63 anos, vítima de insuficiência cardíaca, segundo avança o G1.

De acordo com o portal de notícias, estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo.

A atriz participou na série de "Sai de Baixo", dando vida a personagem Edileuza.

Claudia Jimenez participou no programa “Viva o Gordo”, de Jô Soares, e em várias novelas, como "Torre de Babel" (1998), "As Filhas da Mãe" (2001), "América" (2005), "Sete Pecados" (2007), "Negócio da China" (2008), "Além do Horizonte" (2013) e "Haja Coração" (2016).