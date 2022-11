É oficial: Coldplay vêm a Portugal no próximo ano

O regresso dos Coldplay a Portugal está oficialmente confirmado: a banda britânica vai atuar a 17 de maio de 2023 no Estádio da Cidade de Coimbra.

A banda partilhou, através de um vídeo no Facebook, as novas datas dos concertos na Europa, onde é confirmada a passagem por Coimbra.

Os bilhetes vão estar à venda a partir das 10:00 de quinta-feira, dia 25 de agosto, anunciou a promotora Everything is New. Os preços vão variar entre os 65 euros e os 150 euros.