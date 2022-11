Coldplay vão regressar a Portugal? Sim, no próximo ano e para dois concertos

Num momento em que os Coldplay estão na estrada numa digressão por estádios em todo o mundo, lançaram um novo videoclipe que gerou furor entre os fãs, em particular nos portugueses. E porquê? O nome da cidade dos estudantes surge no videoclipe, lançado esta quarta-feira, da música "Humankind". A SIC sabe que a promotora Everything is New e a Câmara Municipal de Coimbra têm em cima da mesa duas datas para os dias 17 e 19 de maio de 2023 para o Estádio Cidade de Coimbra. Contactada pela SIC, a autarquia de Coimbra disse "não ter nada a adiantar sobre esse assunto", embora sem desmentir ou confirmar o regresso da banda britânica a Portugal, e a promotora não respondeu até à publicação deste artigo.

Além de Coimbra, aparecem também os nomes de outras cidades europeias como Barcelona (Espanha), Cardiff (Reino Unido), Milão (Itália), Manchester (Reino Unido), Napóles (Itália), Zurique (Suíça), Copenhaga (Dinamarca), Gotemburgo (Suécia) e Amesterdão (Países Baixos). No videoclipe surgem ainda imagens de quatro concertos que os Coldplay deram - e que esgotaram - no Estádio Foro Sol na Cidade do México no início deste ano, lê-se no site da banda.