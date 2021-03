Coldplay patrocinam limpeza de rios e oceanos 

A máquina patrocinada pelos Coldplay já está a limpar rios na Malásia. A banda britânica doou mais de meio milhão de euros a uma ONG holandesa para ajudar na limpeza dos oceanos.

Em comunicado, a banda britânica lembra que até 2050, se nada for feito, haverá mais plásticos do que peixes nos oceanos. A missão da Ocean Cleanup é por isso vital, mas já não é o primeiro projeto ambiental com a chancela dos Coldplay.

Em 2002, a banda liderada por Chris Martin já tinha abonado a plantação de mais de 10 mil árvores, na Índia. E, em 2019, as receitas do lançamento do último álbum foram direcionadas para a ClientEarth, a organização fundada em 2008 pelo ator britânico James Thornton e que se autointitula a mais ambiciosa organização ambiental do mundo