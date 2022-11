Festival do Crato está de regresso com mais de 100 mil visitantes até sábado

Já arrancou a edição deste ano festival do Crato. Até sábado a vila alentejana espera receber mais de 100 mil pessoas em clima de grande festa. Maninho, Nenny e Paula Fernandes foram as estrelas da primeira noite

O Festival do Crato está de regresso e em crescimento. Este evento tem dado largos passos rumo à afirmação no contexto dos festivais de música nacionais. Decorre simultaneamente com a feira de gastronomia e artesanato, evento do qual nasceu o festival.

No primeiro dia da edição deste ano, um dos grande protagonista foi Maninho, que alegrou a noite dos festivaleiros que rumaram a Portalegre. Seguiu-se a rapper portuguesa Nenny, autora de grandes êxitos nacionais no que toca a este estilo musical, que fez muita gente deslocar-se ao recinto para assistir à sua performance.

Do outro lado do oceano chegou Paula Fernandes, a cantora brasileira marcou presença nesta edição do Festival do Crato, e encantou os seus fãs com os grandes sucessos da carreira.

O evento decorre até sábado, e até lá deverão passar pelo recinto até 150 mil pessoas, aliciadas pela presença de músicos como Gabriel o Pensador, Miguel Araújo, Jessi J e Jesus and the Mary Chain.