Jardim do Museu Nacional de Arte Antiga recebe a 3.ª edição do Operafest

O clássico de Guiseppe Verdi, "Um Baile de Máscaras", inicia a 3.ª edição do Operafest, no Jardim do Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa. Uma ópera inspirada num acontecimento real sobre um triângulo amoroso que leva ao assassinato de um conde.

"Uma tragédia anunciada, há uma morte. E há aqui um triângulo amoroso, traições, conspirações, mentiras. Como diz mesmo título da obra um baile de máscaras, todos têm uma máscara e o mais irónico aqui, é que no baile de máscaras é que cai a máscara a toda a gente. A máscara na realidade é o verdadeiro eu de cada personagem", revela a encenadora Sandra Faleiro.

O destino Trágico ao qual não se pode escapar é o tema do festival, com uma programação para todas as idades. "Queremos mesmo que os pais, os avós venham às óperas (...), queremos cruzamento de públicos e levar a ópera a todos", diz Catarina Molder, diretora artística e atriz.

O Operafest termina a 11 de setembro com uma rave operática, que conta com música eletrónica e um apelo ao público.

