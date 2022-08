Este ano, a zona do campismo do EDP Vilar de Mouros foi aumentada. O espaço continua a ser um dos alojamentos mais procurados pelos que vêm aos três dias do festival.

Nesta edição, este espaço foi aumentado e disponibiliza, pela primeira vez, uma zona de glamping, adequada para quem quer acampar de uma forma mais cómoda.

Outros festivaleiros trouxeram tudo para montar uma verdadeira casa. O espaço do campismo é gratuito e exclusivo para quem passe para os três dias do festival.