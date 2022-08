EDP Vilar de Mouros: Tara Perdida celebram 25 anos no festival mais antigo do país

O terceiro concerto dos Simple Minds em Portugal este ano cativou o público de Vilar de Mouros, que recordou alguns dos temas criados ao longo de 40 anos pela banda escocesa.

Foi uma atuação diferente das do Coliseu do Porto e do Campo Pequeno, em Lisboa, já que o grupo liderado por Jim Kerr teve em conta o ambiente revivalista do festival mais antigo do país.

A noite terminou ao som do rock dos Tara Perdida, que festejaram os 25 anos de carreira com o público de Vilar de Mouros.

O festival termina este sábado com The Legendary Tigerman, Iggy Pop e os Bauhaus.