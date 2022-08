Johnny Depp faz aparição surpresa nos MTV Video Music Awards

O ator de 59 anos surge num vídeo em que aparece vestido com um fato de astronauta.

As imagens do momento também foram partilhadas por Johnny Depp na sua página oficial de Instagram.

Recentemente, o ator venceu um processo contra a ex-mulher, Amber Heard, que foi condenada a pagar uma compensação de 15 milhões de dólares (10 milhões em compensações e cinco milhões por danos punitivos), um valor abaixo do que Depp pedia.

Em causa, estava o processo de difamação que Johnny Depp apresentou contra a ex-mulher, na sequência de um artigo em que a atriz dizia ter sido vítima de violência doméstica.

No artigo, Amber não referia o nome do ator, mas os advogados de Depp consideram que ficou claro que se referia a ele, prejudicando a reputação e carreira do ator.