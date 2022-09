Bilhetes em pré-venda para o Harry Styles esgotam em poucos minutos

Os bilhetes em pré-venda para o concerto do Harry Styles, no próximo ano, no Passeio Marítimo de Algés, esgotaram em poucos minutos. No entanto, há mais bilhetes à venda amanhã. O artista regressa a Portugal no dia 18 de julho.

Foram disponibilizados, às 10:00 desta quinta-feira, 10 mil bilhetes em pré-venda. Terão esgotado em 15 minutos, adianta o jornal Expresso. A promotora do evento, Everything Is New, confirmou, ao início da tarde, que os bilhetes já estavam esgotados.

Esta sexta-feira, haverá mais bilhetes disponíveis para o concerto do músico britânico. Os restantes 40 mil vão ser colocados à venda também às 10:00, em bilheteiras online e físicas.

Os bilhetes vão custar entre 81 e 150 euros.

Pode consultar a lista de bilheteiras aqui: