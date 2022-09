Música eletrónica dos The Chemical Brothers fecha primeiro dia do Meo Kalorama

The Chemical Brothers foram os cabeça de cartaz no primeiro dia do Meo Kalorama. A estreia do festival em Portugal ficou ainda marcada pelo concerto dos alemães Kraftwerk no palco secundário do Parque da Bela Vista, em Lisboa. Os Years and Years trouxeram o mais recente álbum "Night Call", lançado em janeiro deste ano.



Quatro anos depois do último concerto em Portugal, os Kraftwerk subiram ao palco Colina. Ao lado de Tiga, os 2ManyDjsatuavam ao mesmo tempo no palco principal e interromperam o espetáculo alegando a sobreposição do som.

Ainda durante a tarde, a abertura do palco principal no Parque da Bela Vista ficou a cargo de Rodrigo Leão.