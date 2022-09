"Cantar carneiros": Agir lança disco com registo mais introspetivo

Agir lançou, na sexta-feira, um disco que marca uma nova fase na carreira do músico. é um trabalho mais introspetivo e com uma capa que tem a assinatura de Bordallo II.

Dar primazia às palavras e trocar o eletrónico pelo acústico. É o novo registo de Agir, no álbum "Cantar Carneiros".

Deve ser da idade, estou um bocadinho mais velho, quero as coisas com um bocadinho mais de cuidado.

O levou mais de um ano a desenvolver e onde a reflexão permitiu construir 11 temas.

O videoclipe do single "constelações" é lançado juntamente com o álbum, cuja capa tem assinatura de Bordalo II.

A nova edição tem colaborações de peso: Bárbara Tinoco, Milhanas, Tainá e a atriz Isabel Ruth.

Agir vai atuar pela primeira vez a solo, no teatro São Luiz, em Lisboa, para um concerto mais intimista. Quer ter a oportunidade de explicar como foram feitas as canções e de estar mais próximo do público.

Os temas do novo disco vão ser reproduzidos por mais de 30 músicos no dia 25 de outubro.