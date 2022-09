Anitta acusa o Rock In Rio de “falta de respeito”

A cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, acolheu nos últimos dois fins de semana mais uma edição do Rock in Rio. Anitta não marcou presença no festival mas deixou duras críticas à organização nas redes sociais.

A cantora, que atou na edição portuguesa em junho deste ano, garantiu que “nunca mais” irá “pisar o palco do festival”, na sua conta de Twitter.