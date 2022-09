"Cinema mundial ficou órfão": as homenagens ao cineasta Jean-Luc Godard

Cineasta genial, que reinventou o cinema e foi figura tutelar da sua geração, é assim que o cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard, que morreu hoje aos 91 anos, foi recordado por figuras e personalidades dentro e fora do cinema.

Também no Twitter, a atriz francesa Brigitte Bardot, que protagonizou "O desprezo" (1963), escreveu que Godard se juntou "ao firmamento dos últimos grandes criadores de estrelas", enquanto o antigo diretor da revista 'Cahiers du Cinéma', Jean-Michel Frodon, lembrou que "foi a estrela da sua geração".

Godard atingiu o mundo "com uma onda de audácia, liberdade e irreverência", escreveu a ministra francesa da Cultura, Rima Abdul Malak, e a Cinemateca Francesa recordou o cineasta através de uma frase: "O cinema não está ao abrigo do tempo. Ele é o abrigo do tempo".