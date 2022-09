Fotografias do World Press Photo em exposição no Parque dos Poetas

O Parque dos Poetas em Oeiras recebe pela segunda vez as fotografias vencedoras do World Press Photo. A exposição decorre até 16 de outubro.

Uma homenagem a crianças indígenas que morreram numa instituição criada no século XIX no Canadá. A imagem captada por Amber Brácken recebeu o prémio de Fotografia do Ano da World Press Photo. É a primeira vez na história do concurso que a fotografia vencedora não inclui qualquer figura humana.

O prémio para melhor Reportagem Fotográfica foi entregue a Matthew Abbott, por um trabalho sobre as queimadas feitas por um povo indígena australiano para evitar incêndios florestais.

Na categoria Projetos de Longo Prazo, o primeiro prémio foi entregue ao brasileiro Lalo de Almeida sobre a devastação da floresta da Amazónia. Foi ainda premiado um projeto que documentou, entre 2013 e 2014, o contexto que levou à atual guerra na Ucrânia.

Mas há um tema que ano após ano continua a marcar presença. Rafael Dias e Silva, da Fundação World Press Photo explica que “a mudança climática está no topo das preocupações” dos fotógrafos.

Os vencedores foram escolhidos entre mais de 64.000 fotografias de cerca de 4.000 fotógrafos de 130 países.