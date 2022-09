Roger Waters vê concertos cancelados na Polónia após declarações polémicas

O músico inglês Roger Waters viu os dois concertos que tinha marcados em Cracóvia, na Polónia, serem cancelados depois de no início do mês ter feito declarações polémicas sobre a guerra. Nas redes sociais, o cantor acusa a autarquia polaca de “censura”.

“Correção - Roger Waters não cancelou os concertos em Cracóvia”, lê-se numa publicação na página do artista no Facebook. No longo texto, o inglês acusa o autarca da cidade polaca de não “parecer querer saber nada da história do meu trabalho, da minha vida, a custo pessoal e em serviço dos direitos humanos”.