Twitter bloqueia conta de rapper Kanye West por mensagem considerada antissemita

A rede social Twitter bloqueou, no domingo, a conta do rapper norte-americano Kanye West, na sequência de uma mensagem considerada antissemita.

No tweet, apagado por violar as regras daquela plataforma, West ameaçou "os judeus" e escreveu: "vocês têm estado a brincar comigo e a tentar excluir qualquer pessoa que se oponha à vossa agenda".

O rapper, acabado de regressar à rede social depois de uma ausência de dois anos, observou ainda que não pode ser um antissemita "porque os negros também são na realidade judeus".

Este regresso ao Twitter após dois anos de ausência aconteceu depois de ter sido bloqueado no Instagram, na sexta-feira.

No domingo no Twitter uma fotografia com uma mensagem dirigida a Mark Zuckerberg, fundador do Facebook que detém também o Instagram: "Olha para isto, Mark. Como é que me expulsas do Instagram?"