Queen lançam música inédita dos anos 1980 com Freddie Mercury

Os Queen lançaram esta quinta-feira um tema inédito gravado nos anos 1980 onde se pode ouvir a voz inconfundível de Freddie Mercury, falecido em 1991.

Numa entrevista no verão, o guitarrista Brian May e o baterista Roger Taylor já tinham levantado o véu em relação à existência do tema “Face It Alone”. A música foi gravada no final da década de 1980 durante as gravações do álbum “The Miracle”, mas nunca chegou a ser lançada.

Enquanto decorriam trabalhos da reedição de um álbum, que será lançado em novembro, a equipa de produção e arquivo dos Queen ‘tropeçou’ no tema inédito.

“Nós até nos esquecemos desta faixa”, disse o baterista numa declaração. “Mas lá estava, esta pequena joia. É uma descoberta maravilhosa. É uma peça muito apaixonante", acrescentou.

Em 2014, no álbum “Queen Forever”, a banda britânica incluiu três músicas inéditas que também contavam com a participação de Freddie Mercury.