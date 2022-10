Artistas unem-se em concerto solidário de homenagem a Tozé Brito

Mais de uma dezena de artistas homenagearam o músico Tozé Brito num concerto solidário na Altice Arena, em Lisboa. As receitas reverteram para a Associação Novo Futuro e o Presidente da República esteve presente.

Foi na Altice Arena, em Lisboa, que se realizou um concerto de homenagem ao cantor Tozé Brito e à sua longa carreira iniciada há 55 anos. Mais de uma dezena de artistas uniram-se nesta iniciativa que teve também um lado solidário, uma vez que as receitas reverteram para a Associação Novo Futuro.

Estes mesmos artistas que subiram agora a palco já tinham gravado um disco de homenagem ao cantor e também compositor português.

Tozé Brito diz sentir "muita honra, muita alegria e alguma adrenalina" perante esta iniciativa que teve na plateia um convidado especial. Marcelo Rebelo de Sousa não faltou à homenagem ao artista de quem é confesso admirador.

No Altice Arena foram apresentadas novas versões de 17 músicas do espólio do cantor que é composto por mais de 400 obras.