Os elementos do grupo musical BTS vão cumprir o serviço militar obrigatório, na Coreia do Sul, e o primeiro a alistar-se será o membro mais velho, Jin.

A informação foi confirmada esta segunda-feira pela agência HYBE.

"O Jin vai cancelar o pedido para adiar o seu alistamento no final de outubro de 2022 e seguirá os procedimentos relevantes da Administração de Recursos Humanos para o alistamento", disse a agência de gerência a banda sul-coreana.

Os restantes seis membros também vão cumprir o serviço militar de acordo com os seus respetivos planos, acrescentou.

"Tanto a empresa como os membros dos BTS estão ansiosos para se reunir novamente como um grupo por volta de 2025, após o seu compromisso de serviço [militar] ."

Todos os homens aptos na Coreia do Sul com idades entre os 18 e os 28 anos têm de cumprir serviço militar na Coreia do Sul, durante um período de tempo entre os 18 e os 21 meses, como parte dos esforços para a defesa contra a Coreia do Norte.

No entanto, há exceções para algumas categorias, com isenções ou períodos de serviço mais curtos. Como é o caso de atletas que venceram medalhas nos Jogos Asiáticos ou Olímpicos, ou músicos ou dançarinos clássicos que conquistaram prémios em certas competições.

O Parlamento da Coreia do Sul chegou a discutir uma exceção do tempo de serviço militar para Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook, depois de vários deputados terem pedido a isenção para o grupo.