Depois do sucesso em julho no festival Nos Alive, a banda fez o anúncio que deixa em aberto a possibilidade do regresso aos palcos já no próximo ano.

Foi através da rede social, Instagram, que a banda de hip hop dos anos 90 fez o anúncio: “A doninha está de volta, fica atento! Novidades em breve!”.

Sem adiantar detalhes, a banda que conta com Carlão e Virgul como vocalistas escreveu que trará "novidades em breve". Na descrição do perfil da banda é possível ler-se: "Adivinha quem voltou…".

Em julho, os Da Weasel levaram mais de 55 mil pessoas ao rubro, agora com esta publicação, sem grandes detalhes, a banda levou outros milhares de fãs ao desespero por não saberem em concreto o que aí vem.

Para já, o grupo não revelou se irá voltar aos palcos para mais concertos ou vai, por exemplo, lançar um novo disco. O que se sabe é que o novo merchandising da banda já está disponível para pré-venda no site.

Pode comprar uma t-shirt com o logo da doninha ou uma com o número 2023, que deixa no ar o regresso em… 2023.