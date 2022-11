Ativistas ambientais atiram sopa a pintura de Van Gogh

Um grupo de ativistas ambientais atirou sopa de ervilhas contra uma pintura de Van Gogh, no Palazzo Bonaparte, em Roma, esta sexta-feira à tarde. A obra não ficou danificada.

É o incidente mais recente de uma série de ações pelo clima em Roma, Itália, nos últimos meses. Chegou a haver bloqueio de estradas nos arredores da capital italiana e até mãos coladas no Laocoonte, no Vaticano. Agora, os jovens atiraram sopa contra uma obra do pintor holandês Vincent Van Gogh.

Durante a ação, gritaram slogans de protesto contra, por exemplo, o aquecimento global.