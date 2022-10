Protesto pelo clima corre mal e ativistas passam 24 horas colados ao chão

Um grupo de ativistas pelo clima colou as mãos ao chão do museu da Porsche, em Wolfsburg, na Alemanha. Mas o protesto não correu como o esperado e, ao fim de 42 horas, o grupo precisou da ajuda da polícia.

Na semana passada, um grupo de 15 ativistas do movimento “Scientist Rebellion” decidiu colar-se ao chão do museu da marca de automóveis Porsche, na Alemanha. Queriam chamar a atenção para a necessidade de descarbonização do setor, mas foram ignorados pelo responsável e funcionários do museu, que abandonaram o local.

Sem eletricidade, comida ou aquecimento, passaram a noite colados ao chão do museu. De acordo com a BFMTV, o responsável só regressou no dia seguinte, altura em que decidiu chamar a polícia. Os indivíduos foram detidos depois de terem passado cerca de 24 horas colados ao chão.