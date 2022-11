Depois de Chris Rock, cuja apresentação, recorde-se, ficou marcada pelo episódio insólito com Will Smith, o apresentador da cerimónia dos Óscares no próximo ano será: Jimmy Kimmel. O anúncio foi feito, esta segunda-feira, pela Academia.

Será a terceira fez que o apresentador fará as honras da cerimónia. “Apresentamos-lhe o apresentador da 95.º edição dos Óscares, Jimmy Kimmel. Bem-vindo de volta!”