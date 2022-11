Depois de ter estado na Assembleia da República para a audição parlamentar sobre o Orçamento do Estado , o ministro da Cultura explicou, em entrevista à SIC Notícias, qual o futuro do setor da Cultura.

Garante que ainda não falou com o primeiro-ministro sobre o assunto, mas sublinha que o estatuto de arguido existe “para nos protegermos perante a justiça” e lamenta as “interpretações” feitas desse conceito.

Adão e Silva faz parte do núcleo duro de coordenação política do Governo. Questionado sobre os casos em que o secretário de Estado Miguel Alves está envolvido, Adão e Silva defendeu que Miguel Alves “já teve oportunidade de dar explicações” .

“Quando pensamos em critérios - como a percentagem da despesa pública ou do PIB - estes critérios não são sensíveis à despesa que o Estado faz e que não depende do Governo. Precisamos de uma métrica que permita comparar o que o Governo decide gastar em cada ano com Cultura”.

Vários ministros e Orçamentos depois, a meta de 1% do Orçamento do Estado para a Cultura continua por atingir. Mas Pedro Adão e Silva prefere destacar o crescimento “significativo” da verba em comparação aos programas orçamentais de outras áreas.

O ministro da Cultura esteve esta quarta-feira na Assembleia da República para a audição parlamentar sobre o Orçamento do Estado. Pedro Adão e Silva anunciou a abertura de concursos para a contratação de 74 vigilantes e 40 conservadores restauradores para reforçar os recursos humanos dos museus, monumentos e palácios nacionais.

Para além disso, o destacou ainda o aumento do Oçamento do programa de apoios sustentados para as artes, a atualização da verba para os apoios do Estado aos órgãos de comunicação social regional e local e o lançamento de um Plano Nacional de Literacia Mediática no próximo ano.