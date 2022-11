Ministro da Cultura, Adão e Silva, no Parlamento para discutir orçamento

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, vai estar no Parlamento esta quarta-feira para defender o Orçamento do Estado para 2023. Isto, numa altura em que cresce a contestação aos primeiros resultados do programa de apoio sustentado da Direção-Geral de Artes.

O aumento dos apoios bienais e quadrienais da Direção-geral a de Artes, que duplicará relativamente ao ano anterior, deverá estar em cima da mesa na audição desta quarta-feira.

Para o setor da Cultura, a verba total do orçamento ascende os 500 milhões de euros, um aumento de 38% face a 2022.