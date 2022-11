Maroon 5 anunciam concerto em Portugal

Os Maroon 5 anunciaram esta terça-feira um concerto em Portugal, integrado na digressão europeia. A banda liderada por Adam Levine vai subir ao palco do Passeio Marítimo de Algés a 13 de junho de 2023.

Espanha, República Checa, Dinamarca, Holanda, Alemanha e França são os países que se seguem na tour europeia dos Maroon 5 que terá o último concerto no The O2 em Londres, no Reino Unido, no dia 3 de julho.

Os bilhetes vão estar à venda partir das 10:00 de sexta-feira, 18 de novembro, nos locais habituais e também no site oficial da Everything is New, a produtora do espectáculo. Os preços deverão variair entre os 65 e os 200 euros.

Os Maroon 5 deverão apresentar no concerto em Lisboa o último álbum gravado em estúdio, "Red Pill Blues", cujo single "Girls Like You" alcançou o primeiro lugar no Top 40.