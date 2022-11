Morreu o compositor e músico Ned Rorem

Morreu esta sexta-feira, aos 99 anos, o músico e compositor norte-americano Ned Rorem. Durante a sua carreira, destacou-se pelas críticas que incluía nas letras das músicas. As suas obras conquistaram um Pulitzer e um Grammy.

A morte de Ned Rorem foi confirmada por fonte da editora musical Boosey & Hawkes, que acompanhou o artista durante a sua carreira. O óbito foi por causas naturais.

Ned Rorem produziu mil obras musicais – desde sinfonias e óperas a solos instrumentais. Contribuiu para o filme “Pânico em Needle Park”, que conta com o ator Al Pacino. Escreveu também 16 livros.

Em 1976, o compositor foi distinguido com um Pulitzer pelo tema “Air Music: Tem Etudes for Orchestra”. Em 1989 conquistou um Grammy, em conjunto com a The Atlanta Symphony, pelo gravação da orquestra “String Symphony Sunday Morning and Eagles.

Rorem nasceu em Richmond, no estado norte-americano do Indiana, a 23 de outubro de 1923. Fez o Conservatório Americano de Música em Hammond e estudou na Universidade Northwestern, em Illinois.

A Revista Time chegou a considerar Ned Rorem como “o melhor compositor de canções de arte do mundo”. Também o poeta J.D. McClatchy considerou o músico como “um artista não torturado e um narcisista arrojado”, cita a AP.