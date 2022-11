O rapper norte-americano, Kanye West, anunciou que vai avançar com a candidatura à presidência dos EUA em 2024. Num vídeo, divulgado na segunda-feira, Kanye West surge ao lado do jornalista Milo Yiannopoulos e mostra aos fãs que está a trabalhar naquela que será a sua segunda campanha eleitoral.

Kanye West ou "Ye", regressou ao Twitter no domingo, depois de ter ficado com a conta bloqueada devido às polémicas declarações antissemitas. O rapper norte-americano violou as políticas da plataforma, mas estas mudaram com a entrada de Elon Musk.

No domingo, Kanye West publicou um tweet, que foi interpretado como uma ofensa à maior parte dos utilizadores. Escreveu "Shalom", numa clara alusão à polémica, uma referência hebraica que significa "olá ou adeus" e está associada à paz, harmonia e integridade.